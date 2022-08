Accueil Sports Cyclisme Vuelta Vuelta: 17 Belges espèrent sortir de l'ombre de Remco Evenepoel Si la plupart des regards belges se tournent vers Remco Evenepoel, d'autres compatriotes partiront à la chasse aux succès sur ce Tour d'Espagne. Nicolas Christiaens Responsable "Les Sports+"

©Belga

Après un bon Giro (avec les victoires d'étape de De Gendt et De Bondt) et un exceptionnel Tour de France (six victoires d'étape et cinq jours en jaune), le cyclisme belge espère briller sur la Vuelta.



Comme l'avait fait Wout van Aert sur la Grande Boucle, Remco Evenepoel attirera de nombreux regards vers lui. Si c'est le classement...