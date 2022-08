Accueil Sports Cyclisme Vuelta Vuelta: Primoz Roglic chasse le record Vainqueur ces trois dernières années, le Slovène veut égaler Roberto Heras. David Lehaire Responsable omnisports ©AFP

On n’avait plus vu Primoz Roglic depuis le samedi 16 juillet. Le lendemain, avant le départ de la 15e étape, il annonçait quitter le Tour de France, le dos meurtri par une chute survenue dix jours plus tôt après que le passage d’un motard...