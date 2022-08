Vuelta: une première explication entre favoris ? Suivez la 4e étape en direct dès 15h30

Ce n'est pas la haute montagne mais c'est une étape suffisamment escarpée pour créer des écarts. Entre Vitoria-Gasteiz et Laguardia, les coureurs devront parcourir 153 kilomètres et gravir deux côtes répertoriées avant de se disputer la victoire au sommet d'une rampe finale d'un kilomètre à 8%.



C'est surtout le Puerto de Herrera, dont le sommet est situé à 15 kilomètres de l'arrivée, qui pourrait faire mal aux coureurs qui vivront un jour sans. Avec ses 6,8km d'ascension, dont les deux premiers à plus de 9% de pente moyenne, cette difficulté devrait étirer le peloton avant l'arrivée sur les hauteurs de Laguardia, où les puncheurs trouveront un terrain de jeu à leur convenance.



Reste à savoir si la victoire se jouera entre les favoris de ce Tour d'Espagne ou si l'échappée du jour parviendra à résister au peloton dans lequel la Jumbo-Visma pourrait décider de laisser filer le maillot rouge de leader. Qu'à cela ne tienne, on en saura plus ce mardi sur la forme réelle de Primoz Roglic et Remco Evenepoel, les deux favoris à la victoire finale.





Suivez la 4e étape de la Vuelta en direct commenté dès 15h30: