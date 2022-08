Étape tranquille pour Evenepoel sur la Vuelta: “Cette journée plus calme était la bienvenue”

Il n'a toujours pas bougé le petit doigt. Ce mercredi entre Irun et Bilbao, il est resté sagement au chaud au sein du peloton. Alors que certains auraient aimé le voir passer à l'offensive sur des routes qui n'étaient pas sans rappeler la Clasica San Sebastian, qu'il a gagnée récemment, Remco Evenepoel s'est contenté de ne pas perdre de temps. Il est vrai qu'il avait annoncé la couleur avant les étapes basques. "Je ne dois surtout pas faire de bêtise. C'est ça le plus important au vu de la journée, annoncée difficile, de dimanche", avait-il dit.

Ce jeudi, tout s'est donc déroulé comme Evenepoel l'avait espéré. "On avait prévu d'avoir un coureur dans l'échappée et ce fut le cas avec Fausto (Masnada)."

Tout va bien pour l'Italien qui, la veille, avait perdu 18 minutes parce qu'il avait simplement roulé à son aise à la demande de son équipe. Ce, dans le but de se préserver pour les prochaines échéances. "Après un début d'étape très rapide, cela a été plus facile par la suite. Cette journée plus calme était la bienvenue. C'est important dans une course qui dure trois semaines", a ajouté le leader de la Quick-Step Alpha Vinyl.

Cap, désormais, sur le Pico Jano (12,6 km à 6,6 % de moyenne), qui sera le juge de paix de la 6e étape. "Je ne sais pas à quoi m'attendre car je n'ai reconnu que le parcours du contre-la-montre d'Alicante", a poursuivi le Brabançon, que l'on sent très calme et qui occupe, ce matin, la neuvième place du classement général, à 4:36 du nouveau leader, Rudy Molard. Pas de quoi mettre à mal sa sérénité.

La première arrivée au sommet ce jeudi

La 6e étape Si les favoris pour le classement général final ont déjà pu mener leur enquête au sein du peloton pour savoir qui a l’air de tourner facilement les jambes dans les montées du nord de l’Espagne et qui semblent pédaler carré dans les ascensions, il y aura un test de plus grande envergure ce jeudi, pour la sixième étape. Avec la première arrivée au sommet de cette Vuelta. Sur cette journée qui va démarrer de Bilbao, Rudy Molard tentera de défendre son maillot de leader sur trois cols répertoriés. Un de deuxième catégorie après 68 des 181 kilomètres au programme, un autre de première catégorie dont le sommet (la Collada de Brenes, long de 6,2 kilomètres à 8,7 %) culmine à 36 kilomètres du but et enfin la montée finale sur le Pico Pano. Classé en première catégorie, ce col culmine à 1 128 mètres d’altitude après une ascension de 12,6 kilomètres à un pourcentage moyen de 6,7 % pour arriver à San Miguel de Aguayo.