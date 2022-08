Remco Evenepoel a vécu "une journée parfaite" sur la Vuelta

Il avait dit ne pas redouter cette étape plus que de raison. Animé d’une confiance à toute épreuve depuis le début de cette Vuelta, Remco Evenepoel s’était contenté de repérer sur une application les endroits stratégiques de cette 8e étape. "Je n’ai pas reconnu le final car je ne voulais pas m’imposer un stress inutile, avait-il dit. Mais je suis prêt."

Il l’a confirmé durant toute la journée. Ne laissant à aucune autre équipe le soin de rouler en tête du peloton, il a conclu le travail de ses équipiers en dictant sa loi dans la terrible ascension du Collau Fancuaya. Se désintéressant de la bagarre pour la victoire d’étape, revenue à l’insatiable Jay Vine, le prodige brabançon s’est fait fort de dominer tous ses rivaux. Toujours aussi puissant, il lâcha tous ses rivaux, à part deux : Enric Mas et Primoz Roglic. L’Espagnol et le Slovène, ses deux premiers dauphins au classement général (à respectivement 0:28 et 1:01) ont dû s’accrocher pour rester dans sa roue. Ce samedi dans les Asturies, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl a confirmé qu’il a bien progressé dans tous les domaines.

"En franchissant la ligne, je pensais avoir grappillé une poignée de secondes à Enric et Primoz, dit-il, après avoir fait du rouleau. Je n’avais, pourtant, pas sprinté dans l’optique de leur prendre du temps mais avec l’idée de ne pas en perdre. Ça aurait été stupide. Ce fut la course parfaite, puisque seuls deux gars sont restés dans ma roue. Je suis d’autant plus content que c’était peut-être le finish le plus difficile de cette Vuelta."

Le collectif du Wolfpack s’est mis particulièrement en valeur. "Tout le monde disait de nous que nous ne sommes qu’une équipe de classiques. Je pense que les gars ont prouvé le contraire. Quant à moi, je n’ai jamais eu l’intention d’attaquer car c’était déjà assez difficile. J’ai voulu monter à mon rythme et c’était très bien comme ça. Maintenant, il faut rester les pieds sur terre car il y a une nouvelle étape de montagne ce dimanche."

Après, Remco Evenepoel pourra bénéficier d’une journée de repos avant le contre-la-montre de mardi à Alicante, un rendez-vous crucial. Il y sera dans son élément. « C’est vrai mais je ne veux pas encore y penser", conclut-il.