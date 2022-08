Accueil Sports Cyclisme Vuelta Vuelta: Quick-Step a réussi son premier gros test, Evenepoel en passe un ce dimanche Malmenée dès les premiers kilomètres de l'étape de ce samedi, Quick-Step a réussi à contrôler le peloton comme une vraie équipe de grands tours. Ce dimanche, son leader devra probablement se débrouiller seul dans un mur final de 3,8 kilomètres à 13%. Nicolas Christiaens Responsable "Les Sports+"

©Belga

Si plusieurs points d'interrogation planent encore autour de Remco Evenepoel après sa prise de pouvoir (tiendra-t-il le choc en haute altitude dans la deuxième semaine ? Pourra-t-il récupérer de ses efforts en troisième semaine ?), la force collective de son équipe est aussi sujette à débats.



Et les adversaires de la Quick-Step semblent, eux aussi, avoir l'impression que la formation belge peut être mise en difficulté. Ce samedi, on a ainsi vu plusieurs gros morceaux passer à l'offensive dès les premiers kilomètres de l'étape, dans l'alto de la Colladona. Carapaz et Valverde, notamment, ont mis sous pression les équipiers de Remco Evenepoel, là où les adversaires de la Jumbo-Visma étaient bien plus prudents (ou résignés ?) sur les routes du Tour de France.



Mais le Wolfpack a réussi son premier gros test. On a notamment vu Ilan Van Wilder faire un gros travail dans ce début d'étape pour éviter de laisser partir une grosse échappée avec des hommes dangereux. Une fois ce premier col franchi sans encombre, l'équipe pouvait se regrouper en tête de peloton et filtrer une échappée qui ne présentait que peu de danger malgré la présence de Mikel Landa et Jay Vine à l'avant, puisque les deux hommes avaient déjà perdu plus de six minutes au classement général.



En fin d'étape, on a aussi eu la confirmation que Julian Alaphilippe montait en puissance sur ce Tour d'Espagne. S'il n'est pas encore au top de sa forme, tout...