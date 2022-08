Remco Evenepoel vit un rêve éveillé à la Vuelta: "La semaine la plus difficile est passée mais c'est encore long"

Avec une avance d'1:12 sur Enric Mas et 1:53 sur Primoz Roglic, Remco Evenepoel possède un joli viatique sur les deuxième et troisième du Tour d'Espagne à l'issue de la neuvième étape de l'épreuve.

Le coureur de 22 ans s'est adressé à la presse lundi. Après un intense week-end en montagne, il a bien profité de la journée de repos et attend avec impatience le contre-la-montre de mardi: "Ce contre-la-montre est presque complètement plat, avec une petite bosse dans les derniers kilomètres et une descente jusqu'à l'arrivée.", a commenté le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl.

"J'ai confiance en mon équipe. Nous faisons de notre mieux chaque jour et nous tenons bon. C'était une première semaine très difficile, on a beaucoup couru et souvent à au moins 2.500 mètres de hauteur. On le sent, mais l'équipe était au rendez-vous et il faut continuer comme ça."

Et quand on lui demande de se donner une note sur dix, le leader de la Vuelta répond avec le sourire: "Euh... 5,66667 sur dix. Cela a été difficile, et la journée de repos est la bienvenue. Maintenant, on a un contre-la-montre, une étape pour les sprinteurs, une étape de montagne, une autre opportunité pour les sprinteurs et puis deux arrivées en montée. J'espère pouvoir récupérer un peu, surtout pendant les journées un peu moins difficiles."

"J'essaie de prendre jour après jour. À mes yeux, la semaine la plus dure est passée, mais en même temps, la Vuelta est encore longue. C'est fantastique de porter le maillot rouge, je vis un rêve . Mais mon ambition ne change pas: je n'ai toujours pas gagné d'étape, et c'est ça l'objectif principal."