L’Australien a dominé au sprint van Poppel et Merlier, qu’il remplacera dès l’an prochain.

Kaden Groves redonne le sourire à BikeExchange: "On devait réagir"

Kaden Groves a ajouté son nom à la très longue liste de ceux qui ont gagné au moins une étape sur un des trois Grands Tours. L’Australien de la BikeExchange-Jayco s’est imposé à Cabo de Gata au terme d’une étape dont les principaux temps forts furent finalement extrasportifs.

Bien lancé par ses équipiers, dont le départ précipité de Simon Yates semblait avoir décuplé les forces, il a devancé Danny van Poppel et Tim Merlier. L’échappée de trois hommes, le Néerlandais Cees Bol, qui prolongea sa fugue en solitaire jusqu’à une quinzaine de bornes de l’arrivée, l’Espagnol Joan Bou et le Tchèque Vojtech Repa, ne put empêcher le sprint attendu d’avoir lieu. D’autant plus qu’une demi-douzaine de formations s’employèrent à ce que cet emballage massif ait bien lieu en bordure de la Méditerranée.

Même s’il a causé la perte de Merlier, le succès de l’Australien a aussi rassuré les dirigeants d’Alpecin-Deceuninck. Dès le 1er janvier, et pour deux ans, Groves portera le maillot de la formation des frères Roodhooft, qui savent désormais qu’ils ne se sont pas trompés en l’attirant dans leur équipe.

"Le test positif de Simon nous a énormément déçus", a dit le vainqueur. "Il nous fallait réagir. C'est juste dommage que Simon ne puisse plus célébrer cela avec nous. Nous étions l'équipe la mieux organisée à la fin. Ce n'est qu'à 50 mètres de l'arrivée que j'ai réalisé que je pouvais gagner. La Vuelta n'est pas finie, on en veut plus."