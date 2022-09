"On peut commencer à croire que Remco Evenepoel est un vainqueur potentiel du Tour de France" (PODCAST)

Quoi qu'il arrive dans la deuxième moitié de la Vuelta, Remco Evenepoel a déjà marqué son deuxième grand tour de son empreinte. Une victoire d'étape et de nombreux jours en rouge mais aussi une grosse domination sur tous les terrains: le Brabançon prouve au peloton tout entier qu'il est bien plus qu'un coureur de classiques ou de courses d'une semaine.



Notre envoyé spécial en Espagne David Lehaire est aux premières loges pour vivre l'effervescence qui entoure le leader de la Quick-Step - Alpha Vinyl. Comment vit-il son statut d'énorme favori de la Vuelta ? Comment digère-t-il la pression du maillot rouge et la menace Covid ? Comment ses exploits sont-ils accueillis par les Espagnols ? Peut-on encore fixer des limites à ses ambitions futures ?



Autant de questions auxquelles nous avons répondu dans ce septième numéro de Radio Peloton, notre podcast consacré au cyclisme.