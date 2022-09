Remco Evenepoel après la 12e étape du Tour d'Espagne: "A l'exception de la chute, c'était le scénario que nous voulions"

"C'est juste ma jambe mais je pense que ça va, mon vélo est dans un bien plus mauvais état que moi", a déclaré Evenepoel à l'arrivée. "C'était un virage super glissant. Les motos glissaient aussi et ralentissaient donc j'ai voulu couper le virage mais c'était un peu trop".

Evenepoel a franchi la ligne d'arrivée tracée au sommet des Peñas Blancas, en Andalousie, devant ses rivaux au général, Enric Mas et Primoz Roglic. "Je me sentais bien dans la montée. Je savais que c'était une montée où il fallait suivre et dans les derniers hectomètres, j'ai tout donné parce que je sentais qu'il m'en restait encore un peu. Je me sentais bien, c'est l'important. À l'exception de la chute, c'était le scénario que nous voulions. Tout le monde était fort, Rémi (Cavagna) a fait du très bon boulot à l'avant pendant les trois quarts de la course. Chapeau à lui, et aussi à Dries (DDevenyns) qui nous a parfaitement emmenés dans la montée. Maintenant, je dois soigner mes blessures et essayer de récupérer demain car ce sera une étape de sprint."