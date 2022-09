Vuelta: Remco Evenepoel pourrait être attaqué dans l'ascension finale (Direct à 15h30)

Le peloton du Tour d'Espagne arrive en Andalousie et retrouve la montagne. Avec la première des trois arrivées au sommet au programme de cette deuxième semaine de course. Les favoris pourront en découdre dans Penas Blancas, une ascension de 18 kilomètres à 6,7% de pente moyenne.



Un terrain de jeu idéal pour ceux qui sont à la poursuite de Remco Evenepoel. A commencer par Primoz Roglic, qui pourrait tenter de faire une partie de son retard (2'41") en attaquant le Brabançon.



Cette bagarre risque de se faire loin derrière l'échappée du jour, parmi laquelle on retrouve Jay Vine, Richard Carapaz ou encore Wilco Kelderman, l'homme le plus dangereux au général (à 14'04" de Remco Evenepoel).





Suivez la 12e étape en direct commenté dès 15h30: