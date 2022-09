Remco Evenepoel est entouré par des équipiers… moustachus: “C’est pour rigoler”

Le port de la moustache reviendrait-il à la mode au sein du peloton ? Magnus Cort Nielsen avait déjà fait parler de lui sur les routes du Tour de France pour son imposante moustache blanche et ses nombreuses attaques. Depuis le début de cette Vuelta, Rémi Cavagna, Dries Devenyns et Julian Alaphilippe en arborent tous une assez fine. Quand on en demande la raison à Cavagna, il rigole, avant de répondre : "En fait, je suis arrivé comme ça au départ à Utrecht. Tout le monde a un peu rigolé et, au final, ils ont tous voulu faire pareil. C'est juste pour rigoler."