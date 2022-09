Remco Evenepoel: "On est plus relax que les autres"

Remco Evenepoel a enfin eu cette journée calme à laquelle il aspirait. C’est tombé d’autant mieux qu’il avait besoin de panser ses plaies après la chute de la veille. Finalement, ses éraflures sur tout le côté droit du corps ne l’ont pas empêché d’assister sereinement à la victoire de Mads Pedersen à Montilla.

"Physiquement, ça va bien, a-t-il confirmé en zone mixte. J'avais juste une gêne aux mains. Mais c'était à cause des gants. Donc, demain (NdlR : samedi), je ne les mettrai plus. Le début de l'étape a été assez calme. Cela m'a permis de rentrer assez tranquillement dans la course et de faire tourner les jambes. En général, ça a été une journée parfaite pour l'équipe."

Le maillot rouge et ses équipiers sont prêts pour ce week-end crucial. "Ce sera un double rendez-vous important et je l'aborde plein de confiance, poursuivit le Brabançon. Je pense que les montées prévues ne sont pas les plus difficiles. Surtout demain (NdlR : lisez samedi). On aura droit à 10 km à du 5 % (en fait, 10,1 km à 5,5 %), puis 8 km à du 7 % (8,5 km à 7,6 %). Donc, ça devrait aller. Je me méfie juste de la longueur et de la chaleur. Elles peuvent coûter de l'énergie. À mon avis, ce seront elles qui décideront du résultat. Je me sens bien et l'équipe est très motivée. On sait que si l'on passe ce week-end avec le même avantage qu'aujourd'hui, on sera déjà très bien avancé. On va vraiment se concentrer durant ces deux prochains jours et essayer de ne pas perdre de temps. Je dis toujours que si je vois l'opportunité d'augmenter encore un peu mon avance, je n'hésiterai pas. Mais ce n'est pas le but car je suis dans une situation avantageuse. Si mes adversaires m'attaquent comme ils l'ont fait jeudi et que je peux contrôler les deux derniers kilomètres, ce sera parfait. Jeudi, les Movistar avaient imposé un rythme très soutenu dès le pied de l'ascension finale mais j'ai tenu le coup. À mon avis, ils essayeront de nouveau. Ne fût-ce que pour qu'Enric Mas s'empare de la deuxième place. Puis, je m'attends également à une bagarre pour la dernière place sur le podium. Les quatrième et cinquième n'en sont pas loin. En fait, nous sommes plus relax que les autres équipes. Surtout grâce à mon avance au classement général."

Finalement, c'est surtout, il le dit lui-même, le Covid qui le crispe. "C'est un peu bizarre qu'un gars positif au Covid soit toujours dans le peloton." Il fait référence à Juan Ayuso (voir par ailleurs). Le jeune Espagnol, cinquième du classement général, n'est pas la plus grande menace pour le Belge. Enric Mas, troisième, compte 3:03 de retard sur Evenepoel. Primoz Roglic, qui monte en puissance au fil des jours et a pour lui l'expérience de trois victoires finales à la Vuelta, pointe, lui, à 2:41. C'est une avance confortable à condition de ne pas connaître de jour sans.