Vuelta: l'heure du grand test pour Remco Evenepoel Ce dimanche, la Vuelta va grimper à 2501 mètres d'altitude. Et Remco Evenepoel sera harcelé par ses adversaires. Nicolas Christiaens Responsable "Les Sports+"

On le sait depuis plusieurs semaines: cette quinzième étape du Tour d'Espagne sera un énorme test pour Remco Evenepoel. Pour la première fois de sa carrière, le coureur de Schepdael va grimper à 2500 mètres d'altitude dans un grand tour. Avec l'accumulation de la fatigue et face à une concurrence de haut niveau, cela représente déjà un énorme défi pour celui qui n'en est finalement qu'au début de sa carrière de chasseur de grands tours.



Mais au vu du scénario de ces deux premières semaines de la Vuelta et de sa petite défaillance de ce samedi, cette étape sera encore plus difficile pour lui. D'une part, il y a cette neuvième journée en rouge à négocier. Cela commence à faire beaucoup quand on connaît l'impact que peuvent avoir les nombreuses cérémonies protocolaires et les sollicitations sur la récupération d'un coureur dans une course de trois semaines. Il y a également le stress qui monte, au fur et à mesure qu'on approche de Madrid et qu'on s'affirme comme le favori à la victoire finale. Et enfin, il y a l'inquiétude: celle liée à sa chute de jeudi, d'abord, qui a forcément laissé quelques traces ("J'espère que j'aurai complètement récupéré de cette chute après la journée de repos", explique le principal intéressé) et, bien sûr, celle liée aux signes de faiblesse affichés ce samedi, sur les pentes de la Sierra de La Pandera.



Depuis le départ de cette Vuelta, le Brabançon est à la recherche de ses limites et il est désormais l'heure de trouver une réponse aux deux principales interrogations à son sujet: celle liée à la haute altitude, ce dimanche, et celle qui concerne la récupération et la gestion d'une troisième semaine de course, à partir de mardi. Le "coup de moins bien" affiché ce samedi va corser le tout puisque, même si elle ne devait être que le fruit d'un "jour sans" comme il l'espère, cette faille va logiquement exciter ses principaux adversaires. A commencer par Roglic, qui a senti l'odeur du sang et qui rêve de conquérir une quatrième Vuelta consécutive....