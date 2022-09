"Il a rappelé qui était la patron", "Aucune pitié" , Victoire signature": Evenepoel a encore impressionné à la Vuelta

Et à la fin, c'est Remco qui gagne ! Voilà comment la DH a titré ce matin après le nouvel exploit de Evenepoel à la Vuelta ce jeudi. Mais nous ne sommes pas les seuls à s'extasier du show de celui qu'on surnomme le "Petit Cannibale". Pour Marca, Remco a "rappelé qui était le patron".

Le média assure cependant que rien n'est fini. "Le podium de Madrid est déjà en vue et les forces sont de plus en plus serrées", ajoute le média espagnol. "Ce vendredi est une journée piège à Talavera de la Reina. (...) La seule montée de la journée est longue de 14 kilomètres et présente une pente moyenne d'environ 4,5 %. Une bonne échappée peut mettre le feu aux poudres dès le début."

Pour le quotidien AS, Evenepoel n'a montré "aucune pitié" pour ses concurrents. "Le maillot rouge a répondu à tous les assauts, et a même fait une échappée. Mas l'a un peu fait souffrir mais pas beaucoup. En fait, il avait encore assez de force pour remporter l'étape. Sans aucune compassion pour le dernier survivant, Robert Gesink. Lui qui cherchait une victoire comme la cerise sur le gâteau de sa carrière, à l'âge de 36 ans. Et qui désirait faire honneur à son leader blessé Roglic."Evenepoel a ensuite terminé le travail. "Finalement, le Belge a profité du travail des autres tout au long de la journée. Ensuite, il a achevé ses rivaux d'une main de fer. Le Belge n'a eu aucune compassion pour Gesink et n'a pas été généreux avec Mas non plus. C'est le droit d'un leader. Que les autres en prennent note."

Il n'y a pas qu'en Espagne que Remco Evenepoel a fait des émules. Pour le journal L'Equipe, "Evenepoel est toujours le plus fort". Le quotidien sportif estime qu'il "a envoyé un sacré message à ses adversaires en remportant jeudi une 18e étape de la Vuelta particulièrement animée." Malgré toutes les attaques, il a une nouvelle fois montré qu'il pouvait aller au bout selon le journal. "Evenepoel n'en a cure, il remporte sa première victoire en ligne sur un Grand Tour et consolide son maillot rouge. Avec un dernier col loin de l'arrivée vendredi, il ne reste vraisemblablement plus que samedi pour renverser le coureur de la Quick Step. Vu ses jambes, la tâche s'annonce sacrément compliquée."

Pour Eurosport, Evenepoel a démontré qu'il était bel et bien le grand monsieur de la Vuelta. "Un final de patron et Remco Evenepoel a encore mis un gros coup sur la tête de tous ses adversaires", commence-t-il. "Longtemps à distance d'une échappée de plus de 40 coureurs, le Belge a croqué tout le monde dans la dernière ascension pour s'offrir une première victoire en ligne (la véritable première était sur un chrono) sur le Tour d'Espagne." Le média souligne également l'incroyable ambition du coureur Quick-Step Alpha Vinyl: "Remco Evenepoel veut tout : la Vuelta, les victoires d'étapes. Le Belge ne laissera que des miettes à ses adversaires jusqu'à Madrid." Une chose est certaine, la victoire se rapproche doucement mais sûrement selon Eurosport. "Le maillot rouge semble plusieurs crans au-dessus des autres et paraît bien décidé à tout rafler avant de lever une dernière fois les bras dans la capitale espagnole. Une vraie victoire signature."