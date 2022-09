Les années foot de Remco Evenepoel: retour sur la première carrière du vainqueur de la Vuelta

Cinq ans et demi après sa toute première course cycliste chez les juniors, Remco Evenepoel est en passe de remporter son premier grand tour. On l'a souvent lu et entendu: pendant de longues années, il semblait plutôt destiné au ballon rond. Il n'a rangé ses crampons qu'au printemps 2017. Moins de deux ans avant de devenir coureur professionnel et cinq ans avant de remporter Liège-Bastogne-Liège et le Tour d'Espagne.



Retour sur la première carrière du prodige de Schepdaal dans un grand format exceptionnel où nous avons retrouvé ceux qui l'ont côtoyé crampons au pied.