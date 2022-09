L'impressionnant palmarès de Remco Evenepoel à 22 ans seulement: 35 victoires dont un Monument et un grand tour

Deux victoires d'étape et le classement général: Remco Evenepoel va quitter l'Espagne avec trois grands succès qui viennent s'ajouter aux 32 autres victoires remportées durant ses quatre premières saisons chez les professionnels. Le tout à seulement 22 ans.

De Liège-Bastogne-Liège à cette Vuelta en passant par la Clasica San Sebastian, il pourrait même ambitionner de remporter le vélo d'or 2022 pour son exceptionnelle saison, même si Jonas Vingegaard sera un concurrent de poids au vu de la manière avec laquelle il a remporté le Tour de France, qui reste la plus grande course du monde.

Qu'à cela ne tienne, le palmarès du leader du Wolfpack ne cesse de s'enrichir. En y regardant de plus près, on en oublierait presque qu'il a perdu neuf mois à cause de sa terrible chute au Tour de Lombardie 2020... un autre Monument qui aurait également pu tomber dans son escarcelle puisqu'il en était l'énorme favori.