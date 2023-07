Ambition, équipiers, préparation, parcours et adversaires : les cinq questions que pose la participation de Remco Evenepoel à la Vuelta

guillement "Remco n’a jusqu’ici qu’une seule course de trois semaines dans les jambes. C’est insuffisant s’il veut être compétitif l’été prochain au Tour de France."

Pourquoi a-t-il changé d’avis ?

”Quand il a dû quitter le Giro, après neuf étapes, en mai dernier, l’idée était qu’il ne fasse pas un deuxième grand tour cette année, nous explique le manager général de Soudal Quick-Step. Mais avec la forme qu’il a retrouvée comme l’a montré sa victoire aux championnats de Belgique, l’envie a grandi. En outre, Remco n’a jusqu’ici qu’une seule course de trois semaines dans les jambes (NdlR : il a abandonné le Giro en 2021 et en 2023). C’est insuffisant s’il veut être compétitif l’été prochain au Tour de France.”

À lire aussi

Remco Evenepoel se dit, évidemment, enchanté à l’idée de retourner là où il s’est imposé. “Je garde d’excellents souvenirs de l’an dernier, affirme-t-il sur le site internet de l’équipe. Comme vous le savez, j’aime rouler en Espagne où j’ai déjà gagné beaucoup de courses. J’espère que ce sera encore le cas.”

Cela dit, le champion de Belgique ira avant tout en Espagne pour avaler des kilomètres et rouler en haute montagne durant trois semaines. “Nous ne lui mettrons aucune pression. Pour moi, il n’aura aucune obligation de résultat. Mais vous connaissez Remco : il veut gagner chaque course dont il prend le départ. Je suppose que ce sera une nouvelle fois le cas”, précise Lefevere.

Avec quelle équipe ?

L’an dernier, Evenepoel avait pu emmener les équipiers qu’il souhaitait à la Vuelta. Ce fut le cas également au Giro. Cette fois, en revanche, il ne pourra pas compter sur toute sa garde rapprochée. Louis Vervaeke, son ami proche, devrait être de la partie. En revanche, Ilan Van Wilder ne sera pas là. “Il jouera sa carte personnelle au Tour de Pologne (du 29 juillet au 4 août) avant d’enchaîner sur d’autres échéances.”

Qui plus est, le Brabançon devra composer avec la présence de Tim Merlier, qui prendra part à la Vuelta pour gagner des étapes et aura, donc, besoin, d’un train pour l’emmener dans l’emballage final. C’est pour ça que la participation de Bert Van Lerberghe est déjà assurée. “On ne sait pas encore qui sera de la partie, mais Remco m’a assuré qu’il aiderait Tim quand il le faudrait et que celui-ci ferait de même dès qu’il le pourra.”

À lire aussi

Le Wolfpack aurait aimé pouvoir compter sur Fausto Masnada mais il ne sera pas encore apte à effectuer son retour après une opération à la selle. Quid de Ballerini, Cattaneo, Cerny, Hirt et Serry qui étaient à ses côtés en mai en Italie ? “Nous devons encore discuter de tout cela.”

Quelle préparation ?

Remco Evenepoel a, donc, encore six bonnes semaines avant d’entamer le quatrième grand tour de sa carrière. Actuellement en stage en altitude à Val di Fassa, dans les Dolomites, le coureur de 23 ans reprendra la compétition le 29 juillet à la Clasica Saint-Sébastien, qu’il a déjà gagnée à deux reprises. Il ira ensuite à Glasgow pour les championnats du monde, à la fois pour la course en ligne (le 6 août) et le chrono (le 11 août). Et après ? “Il pourrait repartir une semaine en altitude ou faire un séjour dans une chambre hypoxique, comme il l’a fait avant la Vuelta 2022”, glisse Lefevere.

Le parcours lui convient-il ?

Le premier réflexe au moment de savoir que Remco Evenepoel va s’aligner sur un grand tour est de savoir combien de contre-la-montre y sont programmés, vu les qualités du champion du monde dans l’exercice. Réponse : deux. Un contre-la-montre par équipe dans les rues de Barcelone en ouverture de la Vuelta. Et un contre-la-montre individuel de 25 kilomètres relativement plat lors de la 10e étape, à Valladolid. Ce n’est pas énorme.

Pour le reste, les organisateurs ont concocté, comme à leur habitude, un parcours très montagneux au peloton, avec pas moins de dix arrivées en altitude (dont deux arrivées mythiques : une au sommet de l’Angliru et une autre au sommet du Tourmalet) et de sept véritables étapes de montagne.

À lire aussi

Remco et consorts se retrouveront dans le vif du sujet dès la troisième étape, avec une arrivée à Arinsal-Andorre. Il faudra donc être prêt dès le départ pour être un candidat sérieux au maillot rouge. La première étape de plat n’est prévue que lors de la 7e étape, entre Utiel et Oliva.

Le parcours de la Vuelta 2023 ©lavuelta.es

Qui seront ses adversaires ?

Ils seront nombreux et costauds. À commencer par des adversaires que Remco Evenepoel a déjà rencontrés au Giro, cette année, avant son retrait pour cause de covid. On parle évidemment de Primoz Roglic (Jumbo-Visma), qui a remporté le Tour d’Italie et qui va tenter de remporter la Vuelta pour la quatrième fois (record détenu par Roberto Heras), et de Geraint Thomas. Le Gallois, deuxième du Giro 2023, devrait être associé à Carlos Rodriguez comme leader des Ineos Grenadiers. Il fera son retour sur les routes espagnoles, huit ans après sa dernière participation, en 2015.

Au rayon des autres favoris, il faut citer Juan Ayuso. Troisième de la Vuelta 2022 remportée par Remco, le prodige espagnol de 20 ans veut faire mieux, cette année. “L’équipe va me soutenir pour tenter de faire mieux que l’an passé… et pourquoi pas rêver de la victoire ?”, a-t-il déjà déclaré.

Aleksander Vlasov, qui avait abandonné le Giro après 10 étapes et qui n’a pas pris part au Tour de France, sera le leader de la Bora-Hansgrohe. On retrouvera également les deux malchanceux du début de Tour France, à savoir Richard Carapaz (EF Education EasyPost) et Enric Mas (Movistar). Le premier avait prévu de faire le doublé Tour-Vuelta dans son programme, tout comme le second, qui n’avait pas caché sa satisfaction au moment où le parcours a été dévoilé, en janvier dernier. “C’est une Vuelta incroyable, je remercie les organisateurs pour ce parcours que j’aime beaucoup”, avait précisé Mas.

Côté belge, Evenepoel retrouvera Cian Uijtdebroeks, qui disputera, à 20 ans, le premier grand tour de sa carrière en Espagne.