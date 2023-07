Tour de France : Rodriguez et Pidcock, la double menace Ineos pour le podium

Depuis le début, leur duo constitue une force. “Nous retrouver ensemble en situation avantageuse nous donne plus d’atouts face à nos adversaires”, pense Pidcock. “On a deux fois plus d’options que les autres”, enchaîne Rodriguez.

guillement "Au début du Tour, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre."

S’il ne le crie pas sur tous les toits, le coureur andalou ne cache pas à ses proches son envie de se hisser sur le podium. “Au début du Tour, je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre, lance le prodige de 22 ans. Je découvre la plus grande course du monde et, franchement, c’était difficile de savoir si je pouvais briguer un top 50, un top 20 ou un top 10. Pourtant, je me rends compte que plus les jours passent, mieux je me sens.”

guillement "Carlos ne se rend pas toujours compte de son potentiel."

Malgré son jeune âge, il peut s’appuyer sur l’expérience de la Vuelta 2022, qu’il a achevée à la 7e place. “Carlos ne se rend pas toujours compte de son potentiel, assure son équipier anglais. Alors que, pour moi, tout est nouveau.”

Pidcock montre une nouvelle facette de son immense talent. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

C’est que Pidcock, dont les talents sont multiples, veut voir ce qu’il peut espérer en jouant le classement général d’un grand tour. Tous les observateurs lui prédisent un avenir brillant dans ce domaine. Il en accepte l’augure mais veut rester prudent. “Je n’ai jamais visé un bon classement général. Ce n’est pas trop dans ma nature parce qu’il faut courir différemment mais ça me va.”

L’un et l’autre peuvent compter sur l’immense expérience d’Egan Bernal. Le vainqueur de la Grande Boucle 2019 et du Giro 2021 abat un boulot colossal pour eux. “C’est un immense honneur qu’un tel champion dise qu’il se mettra à plat ventre pour m’aider à monter sur le podium. Franchement, ça me touche”, glisse le discret Rodriguez.

Pidcock ajoute : “Egan nous aide aussi par sa science de la course, son sens du placement. Il n’hésite pas à nous donner des conseils. Le voir aller chercher les bidons, c’est spécial. Quel grand monsieur !”

Le Colombien, qui compte plus d’une demi-heure de retard sur Jonas Vingegaard, fait preuve d’un altruisme rare. “C’est tout à fait normal, estime-t-il. Carlos et Thomas sont très forts et peuvent décrocher un très bon résultat.”