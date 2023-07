”Vous auriez dû voir la tête qu’il a fait”, le patron d’Evenepoel ne s’attendait pas à la participation de Vingegaard à la Vuelta

Le Danois y affrontera donc une première fois Remco Evenepoel en grand tour. Le patron de Jonas Vingegaard et manager général de Jumbo-Visma Richard Plugge a d’ailleurs prévenu Patrick Lefevere de la participation de son leader à l’épreuve espagnole.

”Il me demandait si on venait seulement avec Primoz (Roglic, NdlR) sur la Vuelta. Je lui ai donc révélé que Jonas (Vingegaard, NdlR) participerait aussi. Vous auriez dû voir la tête qu’il a fait”, a rigolé Plugge lors de la célébration de la victoire de Vingegaard sur le Tour de France au Parc Efteling aux Pays-Bas.

Le double vainqueur du Tour de France sera bien entendu un renfort de taille pour l’équipe néerlandaise et un adversaire plus que coriace pour Evenepoel lors de la prochaine Vuelta : “Nous l’avons déjà remporté trois fois avec Primoz et Jonas sera également un gros prétendant. Nous nous présenterons donc au départ pour la victoire”, a-t-il également confié, ambitieux.