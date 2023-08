Au moins une victoire chaque année depuis 2015: les Belges abonnés aux victoires d’étape sur la Vuelta

Mais c’est sur le Tour d’Espagne que les Belges sont les plus réguliers : ils y gagnent au moins une fois depuis la saison 2015 (alors que ce n’est le cas que depuis 2019 sur le Tour). Cela fait huit ans qu’ils s’y imposent chaque année. Avec souvent des doublés. À l’image de la saison passée avec les deux succès de Remco Evenepoel, imité un an plus tôt par Jasper Philipsen, lauréat deux fois également ou il y a deux ans par Tim Wellens (Philipsen y avait gagné aussi), tandis que Philippe Gilbert y avait été le plus rapide deux fois en 2019.

Le Tour d’Espagne est aussi, bien évidemment, le seul grand tour sur lequel un Belge s’est imposé ces dix dernières années au niveau du classement général, avec le triomphe, il y a douze mois, d’Evenepoel.

Après avoir gagné cette année deux fois sur le Giro (merci Remco !) et… cinq fois cet été au Tour de France, les Belges pourraient à nouveau faire mouche sur les routes espagnoles. Pas uniquement avec Remco Evenepoel, qui, dans sa lutte pour la victoire finale, sera certainement en position de gagner des étapes. Le point sur les autres participants.

Les chasseurs d’étapes

Avec sa grande expérience des épreuves de trois semaines (il dispute son… 24e grand tour !), lui qui a remporté au moins une étape sur les trois grands tours, Thomas De Gendt (Lotto-Dstny) sera à nouveau en mode baroudeur-chasseur d’étapes sur cette Vuelta. Comme Dries Van Gestel (Total-Energie), qui, à 28 ans, va disputer son… premier grand tour. Passé très près de la victoire cette saison, notamment au Critérium du Dauphiné, Rune Herregodts tentera de surprendre le peloton et ses compagnons d’échappées pour s’imposer. Comme son coéquipier d’Intermarché-Circus-Wanty Kobe Goossens. Même son de cloche pour Jimmy Janssens, quatrième d’une étape l’an passé dans une échappée et qui alternera boulot de coéquipier et mission d’offensive si sa participation est confirmée. Cantonné la plupart du temps à un rôle de coéquipier, le Hennuyer Sébastien Grignard disposera d’un peu plus de liberté sur cette Vuelta, comme Lotto-Dstny n’aligne pas un pur sprinter. Il pourra tenter sa chance dans des échappées.

Thomas De Gendt dispute son 24e grand tour. ©VKA

Avec une vue également sur le général

Très régulier sur la première partie du Tour de France, Steff Cras avait dû abandonner au cours de la 14e étape à cause d’une chute provoquée par l’imprudence d’un spectateur, alors qu’il occupait la treizième place du général. Remis de ses blessures, il s’aligne revanchard à la Vuelta. Avec un œil sur le classement général, pour un top 15 (il était 20e en 2021) ou une victoire d’étape, en fonction des circonstances. Cette Vuelta sera le premier grand tour du très prometteur Cian Uijtdebroeks. Vainqueur du Tour de l’Avenir l’an passé, le coureur d’Abolens a hâte de voir comment il va résister sur une épreuve de trois semaines. Sans pression, mais avec la ferme intention de briller pour une étape et, ou, pour le général. Lennert Van Eetvelt fera également ses débuts sur un grand tour. Deuxième du Tour d’Italie espoirs l’an passé, le coureur de Lotto-Dstny a un profil très intéressant pour le classement général ou une victoire d’étape. Son coéquipier namurois Sylvain Moniquet partira avec la même optique : un bon classement final et, ou, une victoire d’étape, lui qui avait terminé l’an passé 4e de l’étape de l’Etna, sur le Giro.

Quatrième l'an passé d'une étape du Giro, Sylvain Moniquet a préparé la Vuelta avec soin. ©VKA

Les purs coéquipiers

Laurens De Plus a certainement le potentiel pour remporter une belle victoire d’étape. Mais le coureur d’Ineos-Grenadiers se mettra à plat ventre pour ses leaders, comme toujours, dans le but d’aller chercher la victoire finale avec Geraint Thomas, Thymen Arensman ou le revenant Egan Bernal. Même chose chez Soudal-Quick Step avec Pieter Serry et Louis Vervaeke, qui feront partie de la garde rapprochée de Remco Evenepoel. Otto Vergaerde aura également cette mission chez Lidl-Trek, celle d’épauler l’effectif.

Les sprinters

Il y a peu de possibilités pour les sprinters sur cette Vuelta. Mais il y en aura quand même. Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) tentera de saisir sa chance sur une épreuve qui n’a pas attiré les grands noms de la dernière ligne droite. Souvent placé, le vainqueur du Samyn Milan Menten (Lotto-Dstny) cherchera aussi à profiter de sa pointe de vitesse pour son premier grand tour. Principalement dans un peloton réduit par des difficultés. Edward Theuns travaillera certainement pour le collectif de Lidl-Trek mais il pourra tenter sa chance dans les sprints en l’absence des Pedersen ou Stuyven. Il s’était d’ailleurs classé 2e d’un sprint de la Vuelta, en 2019, battu par Sam Bennett. S’ils sont confirmés chez Alpecin-Deceuninck, Robbe Ghys et Edward Planckaert auront comme mission de travailler pour l’équipe et de tenter de profiter de leur petite pointe de vitesse.