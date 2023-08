Outre Remco Evenepoel, quels sont les Belges qui ont déjà gagné la Vuelta ?

Voici la liste des vainqueurs belges de la Vuelta.

Gustaaf Deloor

Ils sont les frères Yates d’autrefois, Gustaaf et Alfons Deloor. Né le 24 juin 1913, le plus grand de la fratrie, Gustaf, est le premier vainqueur de l’histoire du Tour d’Espagne en 1935. Son cadet, lui, a terminé second de la Vuelta en 1936 derrière… son aîné. L’homme de La Clinge a remporté 7 étapes de grands tours, dont 6 sur la le Tour d’Espagne en plus de ses deux succès au classement général dans l’épreuve ibérique.

Edward Van Dyck

Il aura fallu attendre 11 ans, seulement, pour voir un Belge gagner à nouveau sur les routes espagnoles. C’était en 1947 et la victoire d’Edward Van Dyck, l’homme de Herent. À son palmarès il compte en plus deux victoires sur la Vuelta et une sur la Grande Boucle. C’est à Louvain en 1977 que le Belge s’est éteint.

Frans De Mulder

L’année 1960 aura été son année. Et pour cause, il a conquis le Tour d’Espagne, avec 4 victoires d’étapes et il est devenu champion de Belgique. Sa trajectoire de carrière demeure étrange. En 3 participations sur des grands tours, le Flamand compte deux abandons et une victoire au classement général.

Ferdinand Bracke

C’est sur la piste que le coureur de Hamme s’est d’abord illustré où il a notamment été consacré champion du monde de poursuite en 1964 et en 1969. En 1971, il remporte le Tour d’Espagne sans pour autant gagner d’étape. Ses deux seuls succès d’étapes sur les grands tours se sont produits sur l’asphalte français en 1966 à Saint-Etienne et en 1976 sur le contre-la-montre qui arrivait à Auch.

Eddy Merckx

Lauréat de 5 succès sur le général du Giro et du Tour de France, la légende belge n’aura arpenté les routes espagnoles qu’a une seule reprise, en 1973. Mais lors de cette unique participation il en sort vainqueur. Cette année-là, il réalise ainsi le doublé Tour d’Italie – Tour d’Espagne mais décide de renoncer au Tour de France alors qu’il a l’occasion de faire un triplé inédit.

20120614 - ZAVENTEM, BELGIUM (FILE) : This file picture dated 24 April 1973 shows the Belgian cyclist Eddy Merckx at Brussels Airport. He was on his way for the Vuelta. A Spanish cycling competition which he won. BELGA PHOTO ARCHIVES ©Belga

Freddy Maertens

Son palmarès est immense. Double champion du monde, vainqueur de 35 étapes sur les grands tours, Freddy Maertens est une légende du cyclisme. Son unique succès au classement général d’un grand tour a eu lieu en Espagne en 1977. Lors de cette édition, le Belge écrase littéralement la Vuelta en remportant notamment 13 des 19 étapes. Un record.