L’événement, qui se tient sur trois semaines à partir du samedi 26 août, n’est pas aussi facile à suivre sur les écrans que le Tour de France.

On vous aide donc à y voir plus clair et on vous guide pour suivre au mieux une édition qui réunit notamment Remco Evenepoel, Primož Roglič et Jonas Vingegaard.

Six étapes en direct sur la RTBF

Comme en 2022, la RTBF va diffuser en direct six étapes (sur les 21) de la Vuelta 2023.

Il s’agira des quatre premières étapes (du samedi 26 au mardi 29 août). Mais également la 17e étape du 13 septembre qui arrive au sommet de l’Angliru et, enfin, de la 21e et dernière étape pour l’arrivée du Tour d’Espagne à Madrid le 17 septembre.

À noter que la première étape, ce samedi, sera à suivre sur La Trois

Ces six étapes seront évidemment diffusées sur la plate-forme Auvio.

L’intégralité de la Vuelta sur Eurosport

Pour suivre l’intégralité de la Vuelta, il faudra avoir un accès à Eurosport, qui diffuse toutes les étapes. Soit via votre opérateur, soit via un abonnement en ligne à Eurosport.

La DH offre d’ailleurs à ses abonnés la possibilité de gagner un mois d’abonnement à Eurosport.

Depuis l’Espagne, c’est la chaîne RVTE qui diffuse gratuitement l’ensemble des étapes.

La Vuelta sur vos écrans aussi avec La DH

Pour ne rien rater de l’actualité de la Vuelta et de la progression de Remco Evenepoel, La DH est un incontournable. En plus de nos analyses, de nos reportages et de nos lives commentés des étapes, nous vous proposons de nombreuses images du Tour d’Espagne.

