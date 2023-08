De Barcelone à Madrid : voici la Vuelta 2023

Un parcours épicé

Le Tour d’Espagne fait partie des “grands tours” du cyclisme et est la course par étapes la plus importante au monde après le Tour de France et le Giro d’Italia. Cette année, la Vuelta compte 21 étapes dont sept étapes de montagne difficiles – et les coureurs auront un total de 3 153,8 km devant leurs roues. Le coup d’envoi sera donné le 26 août avec un contre-la-montre par équipes dans la capitale catalane, Barcelone. Remco Evenepoel pourrait également montrer son nouveau maillot arc-en-ciel lors d’un contre-la-montre individuel le dixième jour de course.

La 13e étape s’annonce également difficile, le peloton devant grimper jusqu’au pied du col du Tourmalet en passant par le col d’Aubisque et le col de Spandelles. Puis viendra l’emblématique 17e étape vers l’Alto de L’Angliru…. Le dernier jour, une étape de plaine avec arrivée à Madrid est prévue, peut-être plus quelque chose pour les sprinters restants.

Evenepoel, Roglič ou…

Remco Evenepoel défendra son titre à la Vuelta et ce ne sera pas une mince affaire. En effet, la liste des participants à cette Vuelta semble impressionnante. Primož Roglič, vainqueur du Giro, est en forme et souhaite remporter la Vuelta pour la quatrième fois après avoir abandonné l’année dernière. Avec Geraint Thomas et Jonas Vingegaard, deux vainqueurs du Tour figurent également au départ.

La participation du Danois de Jumbo-Visma est particulièrement surprenante. “Quand on me l’a dit, je n’y ai pas cru tout de suite. Nous ne nous attendions vraiment pas à ce que Vingegaard participe à la Vuelta”, a réagi Javier Guillén, directeur de la Vuelta, dans l’émission de radio Carrusel Deportivo. Jumbo-Visma souhaite devenir la première équipe à remporter les trois grands tours en une année. La Vuelta promet donc d’être très amusante.

©Skoda

Škoda, partenaire automobile

Škoda est l’un des fidèles partenaires qui ont rendu possible ce Tour d’Espagne. Le constructeur automobile tchèque est le partenaire automobile officiel de la Vuelta depuis 2011 et porte également le maillot vert du meilleur sprinteur depuis plusieurs années. Škoda fournit à l’organisation toute une gamme de voitures.

Le directeur de course Javier Guillén – comme son collègue Christian Prudhomme au Tour – dispose d’une Škoda Enyaq iV entièrement électrique pour diriger la course dans la bonne direction. La voiture rouge diffère à certains égards de l’Enyaq iV exposée chez votre concessionnaire Škoda . Elle est notamment équipée d’un toit en verre coulissant à l’arrière, de six antennes, d’un petit réfrigérateur et d’un centre de communication et de commandement ultramoderne. Ce dernier permet aux directeurs de course de rester en contact avec les officiels et les autres voitures de course afin que vous, les passionnés, puissiez profiter d’une Vuelta bien organisée.