Javier Guillen, directeur de la Vuelta 2023 ravit de retrouver Evenepoel sur sa course : “Remco hausse le niveau”

Comment avez-vous réagi lorsque Remco Evenepoel a annoncé qu’il participerait à la Vuelta ?

”Ça a été une immense satisfaction. Je remercie Remco d’avoir fait ce choix. Avoir au départ la présence du vainqueur de l’année passée donne à cette Vuelta une autre dimension. Il en hausse le niveau, c’est clair. Par ailleurs, je suis persuadé qu’il en est l’un des grands favoris. Honnêtement, tout me plaît chez lui : sa manière de rouler, ainsi que sa personnalité.”

Mais c’est un Tour d’Espagne beaucoup plus montagneux qu’en 2022.

”Chaque année, nous essayons d’offrir des choses différentes. Alors oui, il n’y a qu’un chrono mais je pense que Remco sera à la hauteur. Et puis, si vous regardez le Giro et le Tour de 2023, le contre-la-montre s’y est à chaque fois révélé déterminant. Or Remco est le champion du monde de l’exercice et il arrive avec plus d’expérience qu’il y a douze mois.”

Une autre présence, inattendue, embellit le tableau : celle de Vingegaard…

”C’est sûr. Et il y a beaucoup d’autres coureurs attractifs, comme Roglic, Thomas, Ayuso. Honnêtement, je pense que si on analyse chaque équipe, la Vuelta est, cette année, le grand tour le plus relevé des trois. Pour moi, c’est un rêve. Comment voulez-vo

us que je n’aie pas le sourire ?”

N’avez-vous pas peur que les Jumbo-Visma écrasent la course ?

”Non, parce que trois semaines, c’est long et que les derniers jours de course, il pourra se passer beaucoup de choses. En outre, la Vuelta est généralement une épreuve difficile à contrôler. Elle est assez ouverte. Après, c’est vrai que leurs rivaux doivent réfléchir à une stratégie pour battre les Jumbo. Je me réjouis de voir l’affrontement entre Remco et Vingegaard lors du chrono. L’un est champion du monde et l’autre a dominé celui de la Grande Boucle. Franchement, je m’attends à une Vuelta passionnante. Pour revenir à votre question, je ne crains pas que les meilleurs disputent cette course. Si les Jumbo-Visma dictent leur loi ou pas. On sait qu’ils nourrissent l’objectif de gagner les trois grands tours de l’année. On verra si Remco ou un autre parviendra à les en empêcher.”

Juan Ayuso nourrit l’ambition de gagner cette Vuelta…

”Oui, et le public espagnol sera sans aucun doute ravi s’il y arrive. Le cyclisme de mon pays attend le successeur d’Alberto Contador et on peut nourrir de l’espoir avec Carlos Rodriguez, qui a brillé au Tour, et Ayuso.”