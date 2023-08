Les Jumbo-Visma sont déterminés à gagner la Vuelta : “Avec Vingegaard, Roglic ou même Kuss…”

Ils ont le même but : gagner le dernier Grand Tour de l’année. Ce qui permettrait à leur formation de réaliser la prouesse de remporter les trois épreuves de trois semaines durant la même saison. Pour y parvenir, ils ont pris leurs meilleurs éléments : le grimpeur Sepp Kuss (”il a participé à toutes nos victoires sur les Grands Tours”, détaille Primoz Roglic. “C’est simple : si tu veux gagner, tu dois prendre Kuss avec toi !”), l’expérimenté Robert Gesink, les solides en montagnes Wilco Kelderman, Attila Valter, le précieux tout terrain Dylan van Baarle et le très polyvalent Jan Tratnik. Ce jeudi, en conférence de presse, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic ont semblé détendus. Mais déterminés. Décryptage.

guillement "On veut gagner la Vuelta. Avec Vingegaard, moi, ou pourquoi pas Sepp Kuss ?"

Leur association

Avoir plusieurs leaders au départ d’un Grand Tour ou des classiques est à la mode dans le cyclisme d’aujourd’hui. Mais comment Jonas Vingegaard et Primoz Roglic voient-ils leur association ? “D’un bon œil”, répond le Danois. “On a déjà essayé plusieurs fois, cela nous a déjà réussi. On roule bien ensemble, on ne roule pas l’un contre l’autre. Nous avons un but commun : gagner ce Tour d’Espagne. On ne doit pas décider maintenant pour qui on doit rouler. On verra au fil de la course, des étapes sur cette Vuelta, qui avait été mon premier Grand Tour, en 2020, remporté par Primoz.”

Roglic et Vingegaard vont-ils à nouveau se partager les prix ?

Avec son humour pince-sans-rire habituel, Primoz Roglic s’est également exprimé sur leur cohabitation. “On veut gagner avec notre équipe, explique-t-il. Mais il n’y a pas que Jonas ou moi, cela peut être aussi Sepp Kuss. Les jambes vont parler en cours de route.”

Leur fraîcheur

Dernier Grand Tour de la saison, le Tour d’Espagne se joue souvent sur la fraîcheur. Sur ce point, où en sont Vingegaard et Roglic ? Après avoir bataillé pendant trois semaines face à Tadej Pogacar sur les routes du Tour de France, le Danois pourrait ne plus être dans les mêmes dispositions physique et mentale. Si c’est le cas, peut-être a-t-il prévu de tout donner pour le collectif, en remerciement des services rendus en juillet ces deux dernières années… “Je me sens toujours bien, a-t-il cependant commenté. Mais on ne sait jamais vraiment le dire avant d’être en course. On verra au fil des jours sur ce parcours difficile. Qui va me convenir, mais aussi notre équipe, dont Primoz.”

Roglic n’a disputé que quatre courses cette année. Quatre épreuves par étapes, qu’il a … toutes remportées

De son côté, Primoz Roglic est lancé dans une spirale de victoires. Il n’a disputé que quatre courses cette année. Quatre épreuves par étapes, qu’il a… toutes remportées : Tirreno-Adriatico, le Tour de Catalogne (devant Remco), le Giro et le récent Tour de Burgos. “J’ai bien pu planifier ma saison, commente le Slovène. On verra ce que cela donne sur cette Vuelta, une épreuve fun et relax, que j’aime bien, sur laquelle j’ai de nombreux bons souvenirs.” Avec trois victoires finales, de 2019 à 2021, il pourrait égaler, en cas de nouveaux succès, le recordman Roberto Heras, vainqueur quatre fois du Tour d’Espagne. S’il gagne la Vuelta après avoir conquis le maillot rose au printemps, il serait le premier à réussir le doublé la même année depuis Alberto Contador, en 2008. Tandis que si Vingegaard s’impose, ce serait le premier doublé Tour-Vuelta depuis celui réussi par Chris Froome en 2017.

Après le maillot rose, Roglic se verrait bien décrocher un quatrième maillot rouge de vainqueur final de la Vuelta. ©LaPresse

Comment ils voient Remco…

Durant le petit quart d’heure qu’a duré leur conférence de presse, Vingegaard et Roglic n’ont jamais fui leur statut de favori. “Mais le plateau est très relevé, il y a de nombreux adversaires, a néanmoins nuancé le Slovène. Dont Remco Evenepoel. Mais il n’y a pas que lui.” Son partenaire partage son avis. “Remco est un des gars à surveiller, un des gars à battre”, analyse le Danois. “Il sera un solide rival : le Belge est des meilleurs coureurs du monde. Il s’améliore tout le temps. Je n’ai pas encore beaucoup roulé face à lui et je ne peux donc pas encore en dire grande chose.” Il laisse un silence. Avec d’ajouter cette petite phrase : “Mais on fera tout pour le devancer !”