Vuelta 2023: déjà une première épreuve de force dans les rues de Barcelone (Direct à 18h55)

Les grands noms devront directement être au rendez-vous pour ne pas concéder trop de temps à leurs adversaires. Sur un parcours tracé sur les larges avenues de la capitale catalane, les meilleures équipes approcheront les 60 km/h de moyenne.

À lire aussi

Les équipes Jumbo Visma sont le plus souvent citées pour la victoire d’étape. Pour Remco Evenepoel et Soudal Quick-Step, il faudra sans doute limiter la casse. La sélection de l’équipe belge autour du champion de Belgique a été fortement critiquée et aura déjà l’occasion de répondre avec les pédales ce samedi.