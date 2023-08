Chutes, pluie, neutralisation et succès de Kron dédié à Tijl De Decker : la 2e étape de la Vuelta est passée de la confusion à l’émotion

Brassards noirs sur son maillot Lotto-Dstny et doigts pointés vers le ciel, sans exubérance pour célébrer la victoire la plus importante de sa carrière. Andreas Kron a parfaitement saisi cette opportunité unique, avec les favoris qui se sont relevés dans le final, suite à la neutralisation des temps à neuf kilomètres de l’arrivée. Le Danois a attaqué en puncheur dans la montée de Montjuic, créant la différence, avant de ne pas commettre de faute dans la descente sur les routes barcelonaises glissantes et détrempées par une pluie incessante. En franchissant la ligne, il a dédié sa victoire à Tijl De Decker, l’espoir belge, membre de l’équipe de développement de Lotto-Dstny, décédé vendredi suite à un accident à l’entraînement.