Les images impressionnantes de l’arrivée de la 2e étape de la Vuelta quelques heures avant le passage des coureurs (VIDÉO)

Le peloton vit un début de Vuelta chaotique. Après le contre-la-montre pluvieux et couru dans l’obscurité, les temps seront gelés à 9 kilomètres de l’arrivée de la 2e étape. Le but est d’éviter que les coureurs en lice pour le classement général ne prennent trop de risques dans les rues détrempées de Barcelone et surtout dans la descente de la colline de Montjuic.