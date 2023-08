Pour cette première étape en ligne de la Vuelta, longue de 181,8 kilomètres entre Mataro et la colline de Montjuic surplombant Barcelone, les organisateurs ont dessiné un parcours accidenté, idéal pour les puncheurs.

À lire aussi

Du côté des favoris à la victoire finale, le plus important sera de ne pas tomber sur des routes détrempées et de ne pas prendre des cassures dans un final très technique. Mais cette étape pourrait donner des idées à Remco Evenepoel qui s’était imposé à Montjuic lors du dernier Tour de Catalogne en battant Primoz Roglic sur la ligne. Même si le champion de Belgique a déjà annoncé qu’il courrait plus défensivement en ce début de Vuelta.

L’arrivée est prévue aux alentours de 17h30.