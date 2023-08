Quatrième étape du Tour d’Espagne : Groves poursuit l’incroyable série de succès d’Alpecin-Deceuninck sur les grands tours

En s’imposant mardi après midi au bout du final chaotique menant dans le centre-ville de Tarragone (chute de Goosens, Kelderman, Coquard…), Kaden Groves (24 ans) a maintenu l’équipe Alpecin-Deceuninck dans le rythme. Le sprinter australien a en effet permis à la formation des frères Roodhooft de faire mouche sur un neuvième grand tour consécutif. Une série entamée par le succès de Tim Merlier sur le Giro 2021 à Novara et prolongée ensuite par 17 autres victoires d’étape (8 sur le Tour de France, 5 sur la Vuelta et 4 sur le Giro). Sur les trois dernières saisons, seule Jumbo-Visma (20 victoires d’étapes) peut se vanter d’une moisson plus prolifique.