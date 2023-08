Remco Evenepoel après la 4e étape de la Vuelta 2023 : “Cian Uijtdebroeks veut le maillot rouge ? Pourquoi pas…”

À lire aussi

Les excuses de Javier Guillen

La veille, Javier Guillen, le directeur de la Vuelta, avait présenté ses excuses pour le chaos survenu sur le toit d’Arinsal. Et ce mardi au départ, il s’est présenté au bus de Soudal Quick-Step pour les réitérer. “C’est bien qu’il ait fait cette démarche, expliqua dans la foulée le champion de Belgique. Finalement, je m’en sors bien. J’ai juste deux points de suture à l’arcade sourcilière. Pour le reste, je ne ressens aucune douleur, ni même raideur ailleurs. Je n’ai que quelques dégâts visibles extérieurement.”

C’est donc avec un pansement sous son casque que le chef de file du Wolfpack a étrenné son nouveau statut. Et ce sera encore le cas ce mercredi de Morella à Burriana (185,7 km) lors d’une nouvelle étape promise aux sprinters, malgré l’ascension d’un col de 2e catégorie à 50 bornes du finish. “Pour être honnête, je n’ai pas vraiment pensé à céder mon maillot rouge. Hier soir, on a plutôt fêté notre victoire.”

Mais il affirme avoir toujours l’intention de s’en séparer pour quelque temps. “Quand ? C’est une bonne question. Ce mercredi, ça me semble totalement impossible, dit-il, lucide. Peut-être jeudi avec l’arrivée au sommet du Pico del Buitre à Javalambre. Mais on ne peut pas faire n’importe quoi car si on cède le maillot rouge, il faut être certain que celui qui en héritera ne sera pas en mesure de jouer un rôle dans la victoire finale. Cian Uijtdebroeks voudrait l’avoir ? Pourquoi pas ? On peut essayer mais on verra si c’est possible.”

De toute façon, il se sent très bien dans en rouge. Donc…