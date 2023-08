La question du jour sur la Vuelta : Alpecin-Deceuninck est-elle devenue la nouvelle Quick Step dans la chasse des étapes sur les Grands tours ?

NON – Construite sur les bases d’une petite structure de cyclo-cross autrefois baptisée BKCP-Powerplus, la formation des frères Roodhooft a décidément pris de l’envergure en un peu plus d’une décennie. Encore souvent qualifiée par certains d'“équipe de van der Poel”, la formation Alpecin-Deceuninck a pourtant maintes fois prouvé qu’elle ne se limitait plus à l’aura du champion du monde en titre. En s’imposant mardi à Tarragone, Kaden Groves a en effet engrangé le 18e succès d’étape de l’équipe belge depuis 2021. Sur les neuf derniers grands tours, celle-ci a ainsi fait mouche à chaque fois. Une série impressionnante qui pourrait donner à la structure promue en WorldTour en début d’année les allures de “nouvelle Quick Step”. Un parallèle flatteur pour des frangins qui n’ont jamais caché ériger Patrick Lefevere en modèle mais qui a les allures de raccourci trop facile.