Vuelta 2023: une nouvelle bataille entre cadors sur le Pico del Buitre ? “Remco et Roglic sont mes grands favoris”

Quel souvenir gardez-vous de votre victoire en 2019 ?

”Un excellent, évidemment. Ça a été un grand moment pour moi et l’équipe qui, depuis lors, reçoit une invitation à la Vuelta.”

Quelle particularité a l’ascension du Pico del Buitre ?

”Le début est assez simple, ça monte de manière régulière. Cela devient nettement plus pentu dans les quatre derniers kilomètres. Et puis, il y a un virage clé, à 800 mètres de la ligne d’arrivée. Là, le placement est très important.”

Selon vous, quel coureur a le meilleur profil pour s’y imposer ce jeudi ?

”Je pense que Remco Evenepoel et Primoz Roglic sont mes grands favoris. Leur capacité à accélérer dans les derniers mètres peut faire la différence. Je n’exclus pas non plus Vingegaard, même s’il me semble ne pas avoir le même niveau qu’au Tour, et Juan Ayuso. Je suis certain que ce genre d’ascension doit donner des envies à mon compatriote. Mais il faut choisir le bon moment pour passer à l’offensive.”

Et quand est-ce le bon moment ?

”Disons qu’il ne faut pas attaquer au pied de la montée. Sinon vous risquez d’exploser parce que l’ascension requiert un effort très soutenu durant une grosse demi-heure. Le scénario probable est qu’une équipe, Jumbo-Visma par exemple, imprime un rythme très soutenu pour faire sauter ses rivaux avant qu’un coureur attaque à trois ou quatre bornes de la fin. Ici, il faut tenir compte du fait que cette ascension arrivera après une étape relativement facile pour les coureurs visant le classement général. Du coup, je n’exclus pas qu’ils soient encore cinq, six au sommet et que la victoire se joue au sprint.”

Peut-on faire des grosses différences dans cette montée ?

”Si un favori n’est pas bien, il peut perdre la Vuelta dans le Pico del Buitre. Ça va en tout cas être un très bon test pour les gros bras, plus encore que l’arrivée à Arinsal, où Remco s’est imposé.”