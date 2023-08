Un coéquipier qui abandonne et un autre toujours malade à la Vuelta mais Evenepoel se veut rassurant: "Mon inquiétude n’est pas grande"

Ce jeudi matin, la rumeur a été plus ou moins confirmée par Klaas Lodewyck, le directeur sportif de Soudal Quick-Step. “Andrea Baggioli et Louis Vervaeke ont souffert, hier, c’est vrai. Mais on espère qu’ils iront mieux aujourd’hui. On se fait du souci pour eux, mais on ne peut pas faire grand-chose de plus. Le staff médical a fait le maximum pour qu’ils soient le mieux possible aujourd’hui. En ce qui concerne leurs symptômes, nous ne communiquerons pas”, a-t-il précisé pour VTM.

Forcément, le spectre du Giro, ou Remco Evenepoel avait été contraint d’abandonner à cause du covid refait surface. “Je pense que les mesures de précaution que nous avons prises pour cette Vuelta sont bonnes et nous allons nous y tenir”, a poursuivi le directeur sportif.

Sur Twitter, Soudal-Quickstep a donné plus d'informations et a confirmé ce que tout le monde craignait : Bagioli quitte la course. Actuellement, personne ne connaît la nature des maladies et si elles sont liées au Covid.

Imperturbable, Remco Evenepoel n'a pas semblé perturbé au début de la course. Interrogé par la RTBF avant l'étape, le maillot rouge de la Vuelta s'est montré rassurant. "Mon inquiétude n’est pas grande, ils vont bien. Les autres équipes en font toujours tout un drame mais ils vont bien. Ils ont juste eu une mauvaise journée, une mauvaise nuit. Aujourd’hui, ils vont beaucoup mieux. Ce sont des petits bobos d’un grand Tour."

En espérant que les problèmes de maladie ne touchent pas celui qui réalise un début de Vuelta parfait jusqu’ici.