Lenny Martinez, le benjamin de la Vuelta, maillot rouge : “Ça fait presque peur d’avoir ce maillot tellement c’est énorme !”

Fils de Miguel (champion olympique de VTT en 2000) et petit-fils de Mariano (meilleur grimpeur du Tour 1978), le benjamin de cette Vuelta (20 ans depuis le 11 juillet) s’est emparé du maillot rouge de leader en prenant la deuxième place de l’étape du jour derrière Kuss.

”Je m’étais un peu surpris lundi sur la montée d’Arinsal en accompagnant les meilleurs mais pas tant que ça non plus car j’avais déjà fait des finales avec des gros bras, commentait celui qui a remporté le CIC-Mont Ventoux à la mi-juin. Je ne me prends pratiquement jamais les échappées, mais j’avais compris que cela allait aller au bout. Ce maillot rouge, cela fait presque peur de le porter tellement c’est énorme pour mon premier grand tour. On va désormais tenter de le défendre au mieux.”