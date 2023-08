Vuelta 2023 : et si Remco Evenepoel en remettait une au Pico del Buitre ?

À Burriana, où le peloton arrivait ce mercredi, on a, comme prévu, assisté à un sprint massif remporté, comme attendu, par Kaden Groves, qui domine son sujet comme son équipier Jasper Philipsen le fit en juillet en France. Mais alors que les journalistes et les soigneurs des équipes ronronnaient, le masque sur le nez, en attendant en fond de ligne la venue d’un peloton trempé de sueur, Remco Evenepoel leur réserva une surprise quand il alla se mêler au dernier sprint intermédiaire, à onze bornes de la ligne. Non seulement, il joua sa chance, mais il s’imposa. Devant Groves, qui en avait gardé sous la pédale pour le finish, et son équipier Pedersen. Du coup, il venait de prendre six secondes supplémentaires de bonification. Tout ça alors qu’il espère toujours céder son maillot rouge ce jeudi – “Si une bonne échappée va au bout”.

"Comme j’étais là, je me suis dit pourquoi pas?"

”Je n’avais pas prévu de me mêler à ce sprint, dit-il, après coup, un brin de malice dans la voix. Mais comme j’étais là, je me suis dit pourquoi pas. Ça ne m’a de toute façon pas coûté beaucoup d’énergie.” Et de préciser quand même : “J’avais vu que les UAE remontaient fort. J’ai donc supposé qu’ils préparaient un truc pour Ayuso. Finalement, c’est une bonne chose parce que je gagne encore un peu de terrain sur mes adversaires. Je pensais que j’avais pris trois secondes, mais c’est le double. C’est sympa.”

Désormais, il compte, donc, 11 secondes d’avance sur Enric Mas, son premier dauphin, 17 sur le jeune Français Lenny Martinez, 37 sur Jonas Vingegaard, 39 sur le duo Vlasov-Uijtdebroeks, 43 sur Roglic et 44 sur Ayuso.

À lire aussi

Evenepoel aborde, par conséquent, avec le moral au zénith l’étape redoutable de ce jeudi qui emmènera le peloton jusqu’à l’observatoire de Javalambre à 1 950 mètres d’altitude, juché au sommet du Pico del Buitre (10,9 km à 8 % de moyenne), un col de 1re catégorie. L’occasion pour lui d’asséner un nouveau coup de massue à ses rivaux ? “C’est vrai que cette ascension est censée me convenir, mais avec les meilleurs grimpeurs du peloton, je dois rester sur mes gardes.”

guillement "Pour le moment, Jonas n'a pas les jambes du Tour."

Chez Jumbo-Visma, on garde la tête froide malgré la manœuvre réussie du maillot rouge. “On ne s’attendait pas à ce qu’il aille chercher les bonifs. C’est bien joué de sa part, glissa Grischa Niermann, le directeur sportif de la formation néerlandaise, au pied du bus jaune et noir. Pour le moment, Jonas n’a pas les jambes du Tour et nous avons un peu de retard au classement général, mais il n’y a aucune raison de paniquer.”

Quand on lui demande s’il estime son équipe dans l’obligation d’attaquer dès ce jeudi, Niermann répond par la négative. “On ne doit pas spécialement le faire parce que cette Vuelta est encore très longue. On sait très bien qu’il y aura encore beaucoup d’occasions au cours des deux dernières semaines. La bagarre ne fait que commencer.”

Si Jonas Vingegaard avoue ne jamais avoir mis les pieds sur les pentes du Pico del Buitre, Primoz Roglic, lui, s’y est illustré lors de l’étape de 2019, terminée à la 6e place. Sûr que le Slovène aura une idée derrière la tête s’il se sent capable de tenter quelque chose. “Une chute ne reste jamais sans séquelles, conclut Niermann en faisant référence à la mésaventure survenue dimanche à Roglic. Mais ça va. Primoz en a vu d’autres et il est prêt.” Remco Evenepoel, aussi.