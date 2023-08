Vuelta: quand Sepp Kuss affonne sa bouteille de champagne sur le podium (VIDÉO)

Joli coup de la Jumbo-Visma ce jeudi sur la 6e étape de la Vuelta. En plus de la victoire finale avec Sepp Kuss, les leaders de l'équipe, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic, ont repris du temps à Remco Evenepoel. Le Belge, qui a perdu son maillot rouge au profit du jeune Lenny Martinez (Groupama-FDJ), pointe désormais à la neuvième place du général et ne compte plus que 5 secondes d'avance sur le Danois et 11 sur le Slovène.