En direct du fan club espagnol de Remco Evenepoel : “Il prend toujours un cappuccino et une crêpe”

Remco Evenepoel a sa reproduction sur un mur du café. ©DR

”Nous sommes installés ici depuis 2016, explique Linda Leroie, la responsable du local baptisé Vélosol pour faire honneur aux deux centres d’intérêt favoris de cette famille issue de Liedekerke. Un jour, Remco a fait un arrêt ici et il a vu que nous avions dans notre terrasse intérieure un poster de sa première victoire à la Clasica San Sebastian. Il a été ravi et nous a proposé de peindre toute la façade en rouge s’il gagnait la Vuelta. Nous avons accepté et nous sommes devenus son fan club.”

De nombreux coureurs s'arrêtent là. ©DR

Depuis, le champion de Belgique passe par là tous les jours lorsqu’il est à la Costa Blanca. “Il prend toujours la même chose : un fanta citron, un cappuccino et une crêpe. C’est devenu un rituel.”

Remco signe un mur aux couleurs du maillot de champion du monde. ©DR

La présence du champion du monde 2022 a décuplé l’envie de cyclistes de tous poils de faire une pause dans ce café situé à Xalo, à 25 kilomètres de Denia. Ne croyez pas que ses tenanciers ont prévu quelque chose de spécial pour ce samedi. Au contraire ! “Nous sommes fermés jusqu’au 13 septembre, sourit notre interlocutrice. Parce que nous suivons Remco au quotidien durant tout le Tour d’Espagne. Comme l’année passée. Donc, pour nous, que la course passe par Denia ou pas, ça ne change rien. Nous allons au départ et nous nous contentons de le saluer de loin parce que nous ne voulons pas qu’il prenne le moindre risque par rapport au coronavirus. Attention, nous soutenons aussi les autres coureurs belges ! Nous avons d’ailleurs beaucoup d’amis chez Alpecin-Deceuninck.”

Remco pose avec la famille qui tient le fan club. ©DR

Après l’arrivée de la Vuelta, le 17 septembre prochain à Madrid, ils seront tous les bienvenus dans ce café, que ce soit pour manger une crêpe ou une spécialité espagnole. “Certains jours, c’est de la folie. Des gens attendent longtemps dans l’espoir de voir Remco. C’est drôle”, conclut la maîtresse des lieux.

Il a son cappuccino personnel. ©DR

Dix fans clubs

Remco Evenepoel peut compter sur le soutien de dix fans clubs. On les a listés :

Schepdaal

Hainaut

Grammont

Liège

Flandre Occidentale

Limbourg

Brabant flamand

Italie

Luxembourg

Espagne