La question du jour sur la Vuelta : Sepp Kuss peut-il gagner la Vuelta ?

NON – "Et pourquoi ce ne serait pas Sepp Kuss qui gagnerait cette Vuelta pour nous ? Il le mériterait tellement..." En prélude au grand départ de ce Tour d'Espagne, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic avaient lâché de concert une considération qui rimait bien plus avec admiration qu'avec une quelconque tentative d'enfumage tactique. C'est qu'à 28 ans, l'Américain a les allures de talisman de la Jumbo-Visma puisqu'il était au départ des six grands tours remportés par la formation néerlandaise (les 3 Vuelta et le Giro de Roglic ainsi que les deux Tours de Vingegaard). Un chiffre qui en dit long sur le potentiel de cet ancien skieur de fond passé au vélo par le biais du VTT mais aussi sur son sens de la dévotion.