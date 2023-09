Remco Evenepoel a hâte d’en découdre avec Roglic et Vingegaard: "Un de mes amis qui vit ici a déjà repéré la dernière montée de demain"

Contrairement à d’autres, il a fait un choix tactique qui s’est, finalement, avéré payant. “Soudain, ils (Roglic et Vingegaard, ndlr) ont donné beaucoup de rythme pendant 4-5 minutes et je n’ai pas pu suivre. J’ai alors décidé de rouler à mon propre rythme. Enric Mas a essayé de les suivre et a fini par exploser. C’est ce qui me serait arrivé à moi aussi si je les avais suivis. Je n’avais tout simplement pas les jambes pour les suivre.”

Pas un grand drame puisqu’il garde une (petite) longueur d’avance sur ses deux poursuivants de la Jumbo. “Les deux derniers kilomètres étaient à plus de 1 800 mètres et j’y ai roulé plus vite que mes grands concurrents. À mon rythme, j’ai rattrapé beaucoup de coureurs sur le chemin. C’est positif et je prends ça avec moi”. Evenepoel ne nie pas qu’il s’est senti moins bien hier. Heureusement, c’est mieux aujourd’hui”, a déclaré le coureur de Soudal-Quick-Step.

Bonne nouvelle pour le protégé de Patrick Lefevere : cette journée est de l’histoire ancienne. “Comment j’ai récupéré alors ? Un bain glacé, beaucoup de nourriture, un bon massage et une bonne hydratation : tout pour se détendre autant que possible”, a-t-il répliqué avec un sourire.

Après sa petite défaillance, Remco est prêt à repartir à l’attaque. Si l’étape de ce vendredi devrait se régler sur un sprint massif, les choses reprennent ce week-end. Le profil montagneux de cette étape proposera pas moins de cinq ascensions répertoriées dont le terrible mur à quelques kilomètres de l’arrivée. “C’est une étape que j’attends avec impatience et je veux être au rendez-vous”, reprend-il avec sérieux. “Un de mes amis qui vit ici a déjà repéré la dernière montée de demain. Il m’a transmis toutes les informations nécessaires. Je connais déjà l’étape presque par cœur. Ce sera 10 à 12 minutes de plat dans la montée finale. Ce sera mouvementé, car les routes ici sont assez glissantes. Le plus important est donc de rester sur le vélo et d’être prêt pour le final.”

On a hâte d’y être !