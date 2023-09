”Si je n’avais pas été victime d’une chute au moment où la bataille pour l’échappée faisait rage, je pense que j’aurais pu faire encore mieux, soufflait à HLN celui qui pointe désormais à la 15e place du classement général. Je suis tombé sur ma hanche et n’étais pas bien après cet incident dans la foulée duquel j’ai dû poursuivre sur mon vélo de réserve. Jonas Koch m’a aidé à revenir mais le peloton était morcelé et nous avons sauté de groupe en groupe, ce qui a coûté des forces. Dans la dernière montée j’ai tout donné. J’ai vu que j’étais prêt à pouvoir batailler avec les meilleurs dans la montagne et je veux continuer dans ce sens sur cette Vuelta.”

