On avait quitté Steff Cras le 8 juillet dernier dans la banlieue de Limoges où arrivait la 8e étape du Tour de France. En pleurs, le Belge de 27 ans quittait la Grande Boucle sur une civière après n’avoir pu éviter un spectateur trop avancé sur la route. La hanche meurtrie, celui qui occupait, alors, la 13e place du classement général voyait ses illusions s’envoler. Terriblement déçu, il s’était fendu d’un message sur Twitter à l’attention de cette personne pour le moins imprudente. “Lorsqu’un spectateur se place à plus d’un mètre sur la route et ne bouge pas à l’arrivée du peloton, il ferait mieux de rester chez lui. Vous n’avez aucun respect pour les coureurs. J’espère que vous vous sentez vraiment coupable. La prochaine fois, restez chez vous”, avait-il écrit sur le réseau social.

"J’avais beau me dire que la chance finirait par être de mon côté, ce jour n’arrivait jamais."

Rapidement, l’équipe TotalEnergies avait annoncé que le longiligne anversois (1,83m pour 65 kg) serait au départ de la Vuelta. “Pour prendre ma revanche”, nous avoua-t-il jeudi à l’arrivée d’une 6e étape qui l’a propulsé à la 5e place au général. C’est que Steff Cras espère en avoir enfin terminé avec la poisse. Cette année, il n’a, en effet, pas pu aller au bout du Critérium du Dauphiné, du tour du Pays basque ni même de Tirreno-Adriatico. “J’avais beau me dire que la chance finirait par être de mon côté, ce jour n’arrivait jamais”, rappelle-t-il.

En 2020 déjà, lors de sa précédente participation à la Grande Boucle, il avait dû abandonner durant la 9e étape. Pourtant, celui qui fut 5e du Tour de l’Avenir avant de passer professionnel avait pu montrer son niveau réel en terminant 20e de la Vuelta en 2021.

guillement "Gagner une étape marque plus les esprits qu'un top 20 au général."

Cette fois, il espère pouvoir reprendre le cours d’une carrière minée par les pépins physiques et profiter de ces trois semaines en Espagne pour montrer sa vraie valeur. “J’avais beaucoup de points d’interrogation au départ à Barcelone mais j’étais frais. J’espère l’être encore en troisième semaine.” Actuellement, premier Belge au général, il ne veut surtout pas s’emballer. “Je préfère ne pas me fixer d’objectif de place finale à Madrid. Je sais que je suis le leader protégé de l’équipe mais j’aimerais surtout pouvoir remporter une étape. Après tout, ça marque plus les esprits qu’un top 20.”

Et ça lui permettra d’oublier définitivement sa déception de juillet. “En tout cas, je trouve que le niveau global n’est pas inférieur à celui du Tour. Cela roule tout le temps à bloc”, conclut-il, le sourire retrouvé.