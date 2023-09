Une étape qu'on peut qualifier de "facile", malgré les 200 kilomètres proposés. Aux sprinters de se montrer !

L'avis de Maxime Monfort

”La septième étape de cette Vuelta est longue de 200 kilomètres entre Utiel et Oliva. Dans une région bien connue des coureurs parce qu’ils y vont souvent en stage en hiver. C’est une des étapes les plus faciles de cette Vuelta, malgré la distance relativement longue de deux cents kilomètres. Elle aura lieu sur un profil très roulant. On devrait donc à coup sûr assister à un beau sprint massif.”

À lire aussi

Les profils des étapes de la Vuelta 2023 ©La Vuelta