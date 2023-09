La question du jour à la Vuelta : après son petit couac de jeudi, doit-on s’inquiéter pour Remco Evenepoel avant cette nouvelle journée montagneuse ?

NON – “Si cela était mon jour sans, ça me va…” Jeudi soir, après être redescendu de l’observatoire de Javalambre, Remco Evenepoel avait rapidement dédramatisé les 32 secondes abandonnées au cours de la 6e étape à Roglic et Vingegaard. Pas du genre à se chercher des excuses, le champion de Belgique avait tout de même soufflé avoir souffert de maux de tête et de raideurs dorsales, séquelles de la chute qui avait suivi sa victoire d’étape en début de semaine. En difficulté sur le démarrage de Roglic dans les pourcentages les plus sévères, le Brabançon n’avait pas été capable d’aller “au-delà de ses limites”. Si le bilan de cette première journée en haute montagne n’avait pas été positif pour Evenepoel, il a les allures d’un baromètre quelque peu tronqué.