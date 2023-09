Vuelta 2023 : carton-plein pour Jumbo-Visma, qui profite bien de sa supériorité numérique

S’il n’a pas gagné à nouveau, Sepp Kuss s’est emparé du maillot rouge de leader à Xorret de Cati. Alors que le groupe des favoris perdait de plus en plus d’éléments dans la montée du dernier col de la journée, juste avant la descente menant à l’arrivée, les Jumbo-Visma ont tout fait pour profiter de leur supériorité numérique. Sepp Kuss avait d’ailleurs tenté d’attaquer en solitaire mais il a été ramené à la raison par Remco Evenepoel, qui, en patron, a pris à son compte la poursuite, avec Roglic et Vingegaard flanqués dans sa roue, plus les Ayuso, Soler, Mas ou Almeida qui cherchaient surtout à s’accrocher.

À lire aussi

Le Belge a tiré jusqu’à la ligne, emmenant également le sprint. Mais il s’est fait remonter par Primoz Roglic. Le Slovène a remporté sa onzième victoire d’étape sur la Vuelta. À voir sa joie très communicative, il était très heureux de ce succès, face au champion de Belgique Remco Evenepoel. Avant de tomber dans les bras de Sepp Kuss, nouveau leader de l’épreuve, puisque le jeune Français Lenny Martinez a dû lâcher prise et son maillot de leader, tout en limitant très bien la casse, finissant à une bonne minute avec Cian Uijtdebroeks, avec qui il bataillait il y a deux ans chez les juniors, en montagne.

”Maintenant, nous allons être encore plus relax”, souriait Primoz Roglic à l’interview, même si son équipe aura encore plus le poids de la course, désormais. “De mon côté, je suis très content de bien m’être remis de ma chute : je profite pleinement de ce moment ! Surtout au bout d’une étape marquée par une dernière ascension très dure. On vise toujours le meilleur, mais quand j’ai vu le boulot de mes coéquipiers, je ne pouvais que m’imposer ! Avec Kuss avec le maillot de leader, on a maintenant trois leaders.”

Avant d’ajouter, avec son habituel humour : “Et peut-être qu’il y en a un nouveau qui va arriver…”