Pas d'arrivée au sommet mais un belle difficulté qui se termine à un peu plus de 3 kilomètres de l'arrivée. Cela promet du spectacle.

L'avis de Maxime Monfort

"La huitième étape de cette Vuelta entre Denia et Xorret de Cati est longue de 165 kilomètres. Elle a lieu dans une région bien connue des coureurs et de la Vuelta en particulier puisqu’elle y vient souvent. C’est une étape difficile, avec 3800 mètres de dénivelé, avec un final explosif dans cette côte de Xorret de Cati. Cette montée fait 3,2 kilomètres à 12 % de moyenne. Son sommet est situé seulement à trois kilomètres de l’arrivée : ce sera donc explosif. Ce sera un mixte entre l’échappée de costauds qui peuvent survivre et les mecs du classement général qui veulent prendre de l’avance ou faire des écarts. Cela promet une belle étape : on devrait assister à un beau spectacle.”

À lire aussi

Les profils des étapes de la Vuelta 2023 ©La Vuelta