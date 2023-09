À lire aussi

Déjà victime d’un début de burn-out en 2018, deux ans après être passé pro très jeune (18 ans) au sein de la petite équipe continentale Stölting, l’Allemand avait été rattrapé par ses démons dès les premiers mois d’une saison 2021 quasi-blanche. Dans la foulée du Tour d’Algarve disputé cette année-là début mai, le coureur de chez Bora-Hansrgohe avait demandé à ses dirigeants de pouvoir faire une pause. “Je n’avais tout simplement plus l’envie pour m’aligner en course, confiait Kämna quelque temps plus tard. Cela tenait à un ensemble de facteurs sur lequel j’ai beaucoup travaillé. Je fais désormais un tas de choses pour conserver l’envie et le plaisir d’être sur mon vélo mais sur lesquels je ne souhaite pas trop m’étendre. Il n’y a pas vraiment un exercice que je fais tous les soirs au moment de me coucher par exemple, c’est plus complexe…”

Quand sa tête est aussi solide que ses jambes, le grimpeur né dans la grande banlieue d’Hambourg est capable de grand numéro comme en atteste une victoire au sommet du Collado de la Cruz de Caravaca qui le fait entrer dans le cercle des vainqueurs d’étape sur les trois grands tours (succès à Villard-de-Lans sur le Tour en 2020 et sur l’Etna lors du Giro 2022). “J’ai volontairement zappé la Grande Boucle cette année pour tenter de décrocher une victoire sur cette Vuelta. Lever les bras ici est donc une énorme satisfaction.”