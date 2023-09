La question du jour à la Vuelta : malgré la razzia Jumbo-Visma, n’est-ce pas Remco Evenepoel qui a marqué le plus de points ce samedi ?

Jusqu’à présent, elle a réalisé un quasi sans faute, malgré des chutes et un contre-la-montre par équipe d’ouverture pas à la hauteur de ses espérances. Elle a su mettre la pression sur Remco Evenepoel et les Soudal-Quick Step en plaçant Sepp Kuss dans sa solide échappée de jeudi (quand il était épaulé, dans un groupe de quarante, par Dylan Van Baarle, Attila Valter et Jan Tratnik !), lui permettant de prendre une belle avance sur leurs adversaires. L’Américain est désormais leader de la course. Il est en pleine euphorie. Son attaque, dans la montée de Xorret de Cati, l’a encore prouvé.

Mais Remco Evenepoel a marqué des points lui aussi dans la guerre psychologique face au bloc néerlandais. Le champion de Belgique s’est montré autoritaire en assumant seul la poursuite derrière Kuss, en allant le rechercher. Avant d’imprimer le tempo jusqu’à la ligne, avec les Roglic, Vingegaard et Kuss flanqués dans sa roue. Le vainqueur sortant de la Vuelta a bien maîtrisé la situation, rassuré sur son coup de pédale après son “jour difficile” de jeudi. Kuss a certes une belle avance, Roglic lui a repris six secondes avec sa victoire d’étape, mais le Belge en a repris huit à Jonas Vingegaard (six de sa deuxième place et deux d’une petite cassure à l’arrivée) alors qu’il était pris en sandwich. Ce sera encore plusieurs fois le cas d’ici à la fin de la Vuelta. Mais Evenepoel a montré qu’il sait gérer ce genre de pression adverse.