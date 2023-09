Leader de la Vuelta, Kuss a été plus raisonnable : “Cette fois, je n’ai pas bu toute la bouteille de champagne pour ne pas être saoul comme jeudi !”

En montant sur le podium ce samedi pour y recevoir le maillot rouge de leader, puisque le coureur de la formation Jumbo-Visma a détrôné le jeune grimpeur français Lenny Martinez, il n’a pas refusé la bouteille de champagne et s’est fait plaisir à nouveau. Mais en se montrant plus modéré, cette fois !

À lire aussi

“J’ai laissé la moitié de la bouteille parce que je m’étais retrouvé un peu saoul jeudi”, a-t-il rigolé. “Il faut me comprendre : je ne gagne pas des courses très souvent, c’est rare quand ça m’arrive. Mais cela m’était vite monté à la tête. J’ai donc été plus raisonnable cette fois. Et puis, me voilà leader de ce Tour d’Espagne. ”

Justement, comment envisage-t-il la suite de cette Vuelta au sein de l’armada Jumbo-Visma, qui dispose aussi de Primoz Roglic et de Jonas Vingegaard ? “Est-ce que je pense à la victoire finale ? Non, pas encore”, a-t-il répondu. “Mais l’objectif est de remporter le Tour d’Espagne avec l’équipe. On verra en début de troisième semaine qui sera le leader… ”